Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков из-за высылки российских дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Россией. Об этом она заявила в своем Facebook-аккаунте.

Захарова в связи с высылкой российских дипломатов вспомнила слова чешского писателя Карела Чапека. «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...», — написала представитель министерства и попросила найти конец цитаты «самим».

Оригинальная цитата Чапека, которую привела Захарова, оканчивается словами «то же самое и с дураками».

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в своем Twitter-аккаунте поблагодарил страны Прибалтики за солидарность по отношению к России. По словам Кулганека, прибалтийские страны всегда были «очень близкими друзьями» Чехии, и, проявив солидарность с чешской стороной, они это подтвердили.

23 апреля страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.