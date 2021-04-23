Литва и Латвия решили выслать российских дипломатов

Власти стран Прибалтики решили выслать несколько российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, передает ТАСС.

Из Латвии вышлют одного российского дипломата. «Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Литва отправит в Москву двух сотрудников российского посольства, передает РИА Новости. МИД республики заявил, что они «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Им дали семь дней на то, чтобы уехать.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в чешском городе. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

Затем власти Чехии решили еще сократить число сотрудников российского посольства. В дипмиссии будет работать столько же людей, сколько в чешском посольстве в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. Россия требует сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.