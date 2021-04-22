Литва задумалась о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Власти Литвы задумались о высылке из страны российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщила советник президента Аста Скайсгирите, передает ТАСС.

«В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой. Президент полностью поддерживает действия Чехии», — отметила она.

Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что из страны вышлют около 60 российских дипломатов, если Москва до 13:00 (мск) 22 апреля не выполнит выдвинутый Прагой ультиматум, то есть не примет обратно высланных дипломатов.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Прага решила выслать 18 дипломатов, а «Росатом» исключили из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Москва выслала 20 чешских дипломатов.