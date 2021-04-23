МИД предложил странам Прибалтики «прикинуть, кому придется паковать вещи»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы. Ее цитирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что ответ Москвы обязательно последует. Она предложила дипломатам из стран Прибалтики «прикинуть, кому придется паковать вещи».

Власти стран Прибалтики решили выслать несколько российских дипломатов в знак солидарности с Чехией ранее 23 апреля. Литва отправит в Москву двух сотрудников российского посольства, а Латвия вышлет пока только одного.

Материалы по теме Россия выслала 20 чешских дипломатов Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

После власти Чехии еще больше сократили число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом, в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. В ответ Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го — тогда погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.