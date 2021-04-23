В Великобритании признали неспособность США построить МКС без России

В 1990-х годах и позже США и их союзники зависели от России в практических технологиях модульных орбитальных станций, пилотируемой космонавтике и выведению грузов в околоземное пространство, чего уже не наблюдается в настоящее время, рассказывает британская газета Financial Times.

Директор Национального космического центра (Великобритания) Ану Оджа, с которым побеседовало издание, признал, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) были неспособны построить Международную космическую станцию (МКС) без участия России. «Русские были мастерами строительства модульных космических станций», — сказал эксперт.

Газета пишет, что, кроме опыта в строительстве модульных станций, западной стороне требовались «российская техника для доставки материалов и людей на МКС и обратно». Издание отмечает, что данная зависимость усилилась десять лет назад, когда США прекратили эксплуатацию Space Shuttle, полностью доверившись российским «Союзам».

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Согласно Financial Times, зависимость НАСА от «Роскосмоса» исчезла после появления космического корабля SpaceX Crew Dragon. Издание отмечает, что сотрудничество США с Россией обеспечивало «Роскосмосу», «испытывающему нехватку денежных средств», «необходимый доступ к западному финансированию».

Financial Times напоминает, что в настоящее время Россия отказалась от участия в международном лунном проекте Artemis, работы над которым ведутся при руководящей роли США, а в области космоса вместо сотрудничества с Западом усиливает взаимодействие с Китаем.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам менеджера, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».