Российское генконсульство в Чехии облили кетчупом

Стены российского генконсульства в чешском городе Брно облили кетчупом. Об этом сообщает местное издание Lidovky.cz.

Полиции сообщили о происшествии накануне, 22 апреля. Правоохранители расследуют дело о нанесении ущерба иностранному имуществу. Сообщается, что ранее подобный инцидент произошел с российским посольством в Праге: по задумке злоумышленников, кетчуп должен символизировать кровь двух людей, убитых при взрыве во Врбетице.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

После власти Чехии еще больше сократили число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом, в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. В ответ Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.