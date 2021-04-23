Чехия решила не менять число сотрудников российских генконсульств

Число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится на фоне происходящего между странами конфликта. Об этом сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек, его слова приводит чешское издание Blesk.

«Россия пока не предприняла никаких действий против наших генеральных консульств в России. Если это так и останется, то и число [сотрудников российских генконсульств] не изменится», — отметил дипломат.

Генеральные консульства России в Чехии действуют в городах Карловы Вары и Брно. Прага располагает генеральными консульствами в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

После власти Чехии еще больше сократили число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: 7 дипломатов и 25 техслужащих. В ответ Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.