Эстония выслала российского дипломата

Власти Эстонии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Сообщение об этом появилось на странице министерства иностранных дел республики в Twitter.

Отмечается, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. «Подобные действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми», — говорится в сообщении.

23 апреля нескольких российских дипломатов также выслали Латвия и Литва. Рига и Вильнюс заявили, что они «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в чешском городе. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

Затем власти Чехии решили еще сократить число сотрудников российского посольства. В дипмиссии будет работать столько же людей, сколько в чешском посольстве в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. Россия также потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.