Чехия поблагодарила страны Прибалтики за солидарность по отношению к России

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек поблагодарил страны Прибалтики за солидарность по отношению к России. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Кулганека, прибалтийские страны всегда были «очень близкими друзьями» Чехии, и, проявив солидарность с чешской стороной, они это подтвердили. «Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами», — написал Кулганек.

Ранее страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.