Бывшему президенту Чехии стало стыдно за действия в отношении России

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус признался, что ему стыдно за действия нынешнего руководства республики в отношении Москвы на фоне ситуации с высылкой российских дипломатов из страны. Интервью с политиком приводит газета Blesk.

«То, что мы (Чехия — прим. "Ленты.ру") лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно, и что меня удручает (и отталкивает от желания — прим. "Ленты.ру") пытаться вообще еще что-то делать в этой стране», — подчеркнул Клаус.

По его словам, это является важным показателем современного состояния республики и неспособности Чехии иметь осмысленную внешнюю политику, а высылка сотрудников российского посольства из Праги напрямую связана с желанием чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

«Чехия — это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса. (…) Мы в данном случае — маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — добавил политик.

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Экс-президент Чехии заявил, что решение выслать из страны российских дипломатов было слишком поспешным. По его мнению, по инциденту во Врбетице необходимо было дождаться «по-настоящему серьезных цифр и информации», а не выдвигать ультиматумы России до получения достоверных данных.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.