Европа призвала Чехию представить больше доказательств против России

Депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила РИА Новости, что спецслужбы страны должны незамедлительно представить больше доказательств возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов.

«Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы», — сказала она.

Как считает евродепутат, России и Чехии необходимо прекратить недружественную риторику и начать контакты в целях стабилизации нынешней обстановки.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Вслед за Чехией российских дипломатов выслала Словакия. Там призвали трех сотрудников диппредставительства покинуть страну в течение семи дней.