В Совфеде рассказали про использование Западом разлада между Россией и Чехией

Разлад между Россией и Чехией используется Западом для консолидации против Москвы. Об этом в пятницу, 23 апреля, в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Администрация Байдена уже поставила задачу сплотить "альянс демократий" для проведения единой политики в отношении России», — полагает сенатор.

Однако он отметил, что, несмотря на общий фон, ряд европейских государств в силу своих экономических и политических интересов выступают за расширение диалога и сотрудничества с Россией.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны. Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.