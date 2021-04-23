Глава СВР оценил ситуацию вокруг отношений России и Чехии

Недружественные шаги властей Чехии против России основаны на убогой лжи, рассчитанной на людей с невысоким уровнем интеллекта. С такой оценкой ситуации вокруг отношений двух стран выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Это печально», — констатировал руководитель российской спецслужбы.

Он также отметил, что в ответ на свой антироссийский демарш Чехия «получила свое».

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны. Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.