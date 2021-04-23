МИД подвел итоги конфликта с Чехией

Число сотрудников посольства России в Праге сократится на 81 человека, а чешского в Москве — на 111. Таким образом МИД России подвел итоги конфликта с Чехией, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что из посольства России уедут 35 дипломатов и 46 технических сотрудников. Чешское посольство покинут 16 дипломатов, 4 сотрудника техперсонала и 91 местный сотрудник.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Позже власти Чехии еще больше сократили число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом, в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. В ответ Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.