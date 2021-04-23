Россия заявила о негативе в отношениях с Латвией и Эстонией

Посольство России в Эстонии назвало высылку российского дипломата недружественной и безосновательной акцией. Об этом говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

В документе отмечается, что решение о признании российского дипломата персоной нон грата «принято эстонской стороной в угоду показной натовской и ЕСовской "солидарности" с Чехией». Подобный политический шаг приведет к ощутимым последствиям и может «свести на нет любые усилия» по выведению российско-эстонского взаимодействия на новый уровень, выгодный обеим сторонам, указали в дипмиссии.

В то же время посольство России в Латвии заявило в Twitter, что депортация российского дипломата из Риги «самым негативным образом скажется на развитии отношений» между двумя государствами.

Власти Эстонии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб.

Ранее нескольких российских дипломатов также выслали Латвия и Литва. Рига и Вильнюс заявили, что они «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.