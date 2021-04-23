Высылку российского дипломата из Латвии сочли компромиссом

Высылка российского дипломата из Латвии может считаться компромиссом: страна не стала «выдворять» нескольких россиян и, вероятно, выбрала дипломата, которому уже выражали протест. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Он счел, что россиянин, претендующий на высылку — это военный атташе Руслан Ушаков. Дипломат уже вызывал недовольство МИД Латвии тем, что организовал вечеринку с участием гостей, хотя в стране действуют карантинные ограничения. В министерстве утверждали, что он также показывал неприличные жесты соседям, вызвавшим полицию.

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«Несмотря на то что МИД решил проявить солидарность с Чехией, они все-таки использовали для этого дипломата, который проштрафился ранее, чтобы не обострять ситуацию чрезмерно. Да и Латвия решила выдворить только одного дипломата, а не нескольких, как другие страны, это тоже своего рода компромисс», — заключил источник агентства.

Власти стран Прибалтики решили выслать несколько российских дипломатов в знак солидарности с Чехией ранее 23 апреля. Литва отправит в Москву двоих сотрудников российского посольства, а Латвия вышлет пока только одного.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.