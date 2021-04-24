В Германии нашли виновника дипломатического кризиса между Россией и Чехией

Немецкий депутат Вальдемар Гердт нашел виновника дипломатического кризиса между Россией и Чехией. Об этом член комитета бундестага Германии по международным делам рассказал в беседе с телеканалом «360».

По его словам, данная ситуация, скорее всего, находится «в программной линейке нового американского курса». Парламентарий подчеркнул, что все это было спрограммировано и отработанно.

Гердт также рассказал, что партия президента США Джо Байдена — это партия войны. Он отметил, что Байден уже не раз доказал это и ужесточил многие конфликты. При этом депутат добавил, что действия Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».

Ранее США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что необходимо действовать решительно в ответ на действия Москвы, «которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров».

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.