Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Президент Чехии Милош Земан выступит по телевидению с чрезвычайным обращением в связи с инцидентом в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter-аккаунте.

По его информации, чешский лидер выступит «с чрезвычайной речью» в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 по Москве). Обращение Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News, их руководства сообщили, что обращение президента продлится 20 минут, передает ТАСС.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.