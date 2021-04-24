В России назвали психозом ситуацию вокруг Чехии

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов назвал психозом ситуацию с высылкой российских дипломатов из Чехии. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Чешская история — это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай», — отметил Чижов.

Ранее 24 апреля германское издание World Economy обратило внимание на нестыковки в версии властей Чехии о причастности представителей российских спецслужб к организации взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.