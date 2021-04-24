В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на военных складах

В версии властей Чехии о причастности представителей российских спецслужб к организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году есть ряд несостыковок. Их увидело германское издание World Economy, передает «Московский комсомолец» в субботу, 24 апреля.

Так, чешские власти заявляли, что к инциденту причастен один из сотрудников посольства России в Чехии, который продолжал работать в стране вплоть до высылки российских дипломатов. При этом авторы материала указали, что обычно российские дипломаты работают на одном посту от трех до четырех лет. «Если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он еще работает в Чехии. Чешское обоснование выглядит неубедительным», — говорится в статье.

Кроме того, уточнили в издании, на складах были обнаружены противопехотные мины чешской армии, от которых Прага должна была отказаться еще в 1997 году после присоединения к Оттавскому соглашению о противопехотных минах. Предполагается, что данные боеприпасы хранились на складах более 20 лет. «Но, скорее всего, они были значительно старше, возможно, еще времен "холодной" войны, то есть, по крайней мере, [старше] 30 лет», — отмечается в материале.

В то же время известно, что хранящаяся десятилетиями взрывчатка имеет тенденцию к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно, заявили авторы статьи. По их словам, к подобным выводам пришли и специалисты ОБСЕ. Таким образом, есть вероятность, что мины взорвались сами, заключили в издании.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.