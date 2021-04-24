Словакия прокомментировала высылку российских дипломатов

Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок прокомментировал высылку из страны трех российских дипломатов. Они находились под подозрением спецслужб страны. Об этом сообщает чешское издание Respekt.

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Корчок подтвердил, что власти Словакии приняли решение на основании информации от спецслужб страны и таким образом хотели поддержать Чехию после событий, связанных со взрывом склада боеприпасов в деревни Врбетица.

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни происходило. В последние дни мы получили от них информацию о том, что трое сотрудников дипмиссии Российской Федерации в Братиславе действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты. И было принято политическое решение. Что касается сроков, конечно, это тоже связано с тем, что происходит у вас [в Чехии], но мы действовали на основании информации наших спецслужб. Это суверенное решение Словакии», — заявил Корчок.

Словакия заявила о высылке российских дипломатов в апреле 2021 года. Им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Тогда Москва пообещала ответить на действия словацких властей. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию проявлением псевдосолидарности с Прагой по сфабрикованному делу.