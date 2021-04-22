Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал высылку российских дипломатов из Словакии и подчеркнул, что ответ на провокационные действия будет быстрым и адекватным. Его слова приводит РИА Новости.

«Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги — не меньший бред», — сказал Слуцкий. Политик выразил сожаление, что североатлантическая солидарность становится «синонимом коллективного помешательства».

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призвала европейских партнеров поступить так же.

Словакия, в свою очередь, выслала трех сотрудников посольства России. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Братиславы недружественными и выразила разочарование подобными действиями Словакии. Она подчеркнула, что ответ не заставит себя ждать.