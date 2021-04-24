Посольство России отреагировало на высылку дипломатов провокационным хештегом

Посольство России в Белоруссии отреагировало провокационным хештегом на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, сообщившего о высылке российских дипломатов из страны, однако позже удалило твит. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

«Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства России за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом», — написал Ландсбергис.

Утверждается, что аккаунт посольства сделал репост записи и прокомментировал его хештегом #SmallDickEnergy, что в буквальном переводе означает «энергия маленького члена». Интернет-пользователи прибегают к данному выражению в тех случаях, когда кто-то беспочвенно демонстрирует самоуверенность. По данным Telegram-канала, позже запись была удалена, однако в сети уже появился скриншот данного поста.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в своем Twitter-аккаунте поблагодарил страны Прибалтики за солидарность по отношению к России. По словам Кулганека, прибалтийские страны всегда были «очень близкими друзьями» Чехии, и, проявив солидарность с чешской стороной, они это подтвердили.

23 апреля страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.



