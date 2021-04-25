Россия
 
Последние новости
Стало известно о ранении двух российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Появилось видео решающего гола в матче «Спартака» и ЦСКА
Бастрыкин поручил проверить данные об издевательствах над пациенткой в Москве
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» в матче АПЛ
Александр Паль задержан за избиение хоккеиста
ЦСКА остался в меньшинстве в дерби со «Спартаком» и проиграл
Россия выразила уверенность в достройке «Северного потока-2»
В британской разведке признали необходимость уважать Россию
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме призвали Чехию извиниться перед Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Чехию извиниться после скандала с высылкой российских дипломатов, передает РИА Новости.

«Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений», — заявил Слуцкий.

Действия Праги служили «информационной завесой» для отвлечения внимания от попытки госпереворота в Белоруссии, считает депутат.

«Кому-то опять понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада», — отметил глава комитета.

Теперь, по мнению Слуцкого, уровень российско-чешских отношений «понижен на несколько порядков», переговоры по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» прекращены, «для восстановления диалога могут понадобиться годы».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Володин оценил решение президента Чехии не «прогибаться под США»
Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов взаимным каннибализмом
Президент Чехии опроверг присутствие «российских агентов» на складах в Врбетице