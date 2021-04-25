Россия оценила решение президента Чехии сказать правду и не «прогибаться под США»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил решение президента Чехии Милоша Земана сказать правду о взрыве во Врбетице в ситуации, «когда все прогибаются под США». Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 апреля.

«Хорошо, что президент Чехии не побоялся сказать правду, хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна — колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения. А в итоге — страдают люди. Европейские государства все больше теряют самостоятельность. Евросоюз не имеет своей позиции», — заключил депутат.

По его мнению, в Праге начали понимать, что «попали в заведомо глупое положение» и пострадали прежде всего сами, устроив на пустом месте международный скандал. В связи с этим, подытожил Володин, Чехия теперь «дает задний ход».

«Ни одно уважающее себя государство так себя не ведет. Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах», — прокомментировал он высылку российских дипломатов из страны. Также спикер Госдумы заявил, что Чехия отдала «себя в услужение заокеанскому "хозяину"» и вынуждена «безропотно выполнять чужие указания».

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с рядом заявлений, которые были озвучены в ходе его чрезвычайного телеобращения 25 апреля. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.