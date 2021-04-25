Россия ответила на обвинения Чехии в причастности к взрыву во Врбетице

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Чехии не было оснований для обвинения России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом она заявила в эфире «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 25 апреля.

«Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то чтобы доказательств у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование», — ответила представитель ведомства на подозрения Чехии.

Накануне Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Россией. Она вспомнила слова чешского писателя Карела Чапека. «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...», — написала представитель министерства и попросила найти конец цитаты «самим».

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с рядом заявлений, которые были озвучены в ходе его чрезвычайного телеобращения 25 апреля. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.