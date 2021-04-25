В Совфеде оценили заявление президента Чехии о взрывах во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан давно наблюдал за происходящим вокруг истории со взрывами в Врбетице и наверняка сразу понял, что выдвинутая версия о причастности российских агентов к инциденту «шита белыми нитками». Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» на недавнее заявление Земана отреагировал первый замглавы комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также представил свою версию произошедшего. «Есть такая версия, что это игра чешских спецслужб и, в частности, их руководителей, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки», — отметил он, высказав предположение о том, что «ничего не подтвердится».

«Ну не тот это объект, какие-то склады, используемые в коммерческих целях, для которых Россия будет посылать агентов взрывать. Там настолько все шито белыми нитками, что эту версию сами чехи хотят побыстрее забыть», — добавил Джабаров, подчеркнув, что чехи «позорят себя в глазах Европы».

Рассуждая о дальнейшем развитии конфликта, сенатор высказал мнение, что его удастся урегулировать с помощью компромисса. Он согласился с позицией Земана и заявил, что отношения между Москвой и Прагой нельзя доводить до абсурда. Джабаров также предположил, что инцидент может спровоцировать разборки в чешских спецслужбах. «Он (Милош Земан — прим. «Ленты.ру») понимает, что подобное поведение чешского правительства приводит к большому ущербу для самой Чехии. Здесь он поступает как патриот своей страны прежде всего, а не как друг России», — резюмировал он.

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с рядом заявлений, которые были озвучены в ходе его чрезвычайного телеобращения в воскресенье, 25 апреля. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.