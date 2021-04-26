В Чехии рассказали о порадовавших Москву словах президента

Выступление президента Чехии Милоша Земана, посвященное ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, порадовало Москву. Такое мнение выразил первый вице-премьер страны Ян Гамачек, передает портал Nova.

Он отметил, что во время выступления глава государства назвал случайность одной из версий произошедшего. По словам Гамачека, «больше всего этому рады в Москве». Он уточнил, что существует закрытый отчет, в котором есть дополнительная информация, и премьер его видел.

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До этого глава сената Чехии Милош Выстрчил обвинил Земана в создании своими заявлениями угрозы для расследования по делу о взрывах.

25 апреля президент Чехии выступил с рядом заявлений, которые были озвучены в ходе его чрезвычайного телеобращения. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам 2014 года. Из страны были высланы 20 дипломатов РФ. По версии Праги, за день на подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.