В Чехии опровергли информацию о запрещенном оружии на складах во Врбетице, которые взорвались в 2014 году. Об этом заявило министерство обороны страны, передает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, сообщения о запрещенном оружии не соответствуют действительности, что подтвердил суд. В министерстве подчеркнули, что Чешская Республика придерживается международных соглашений.

Ранее сообщалось, что сенаторы Чехии намерены подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана и обвинить его в измене родине. Они считают, что глава государства рассекретил некоторые данные во время своего телеобращения к гражданам.

25 апреля президент Чехии в ходе чрезвычайного телеобращения пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.