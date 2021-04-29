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В Чехии заявили о заинтересованности в улучшении отношений с Россией

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Якуб Кулганек
Якуб Кулганек
Фото: Virginia Mayo / AP

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага заинтересована в улучшении отношений с Россией, однако эскалация конфликта между странами была неизбежна. Об этом он рассказал в интервью чешской газете Pravda.

«Меня совсем не устраивает нынешняя ситуация в российско-чешских отношениях. Я как министр иностранных дел заинтересован в улучшении отношений с нашими зарубежными партнерами, включая Россию», — заявил министр.

Кулганек также отметил, что действия Чехии в отношении Москвы были необходимы и неизбежны, так как для Праги было «важно дать четкий сигнал России о том, что недопустимо совершать действия, подобные тому, что было во Врбетице».

Он добавил, что не ожидает никаких серьезных сдвигов в отношениях между странами и в ближайшие месяцы надеется лишь на урегулирование технических моментов, таких как работа посольств.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и заявила о высылке 18 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

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