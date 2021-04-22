Посол ЕС отказался считать отношения с Россией дном

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер признал, что отношения Брюсселя с Москвой ухудшились в последнее время, но отказался считать, что они достигли дна. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что ситуация с взаимной высылкой российских и европейских дипломатов может, в том числе, препятствовать сотрудничеству по климату. «Я говорю о сотрудничестве, потому что я считаю, что, если мы сотрудничать не будем в этой области — немного, кстати говоря, возможностей для сотрудничества осталось сейчас в текущем политическом климате, — если мы сейчас не начнем работать вместе, то в итоге и этот вопрос станет поводом для раздражения и конфронтации», — подчеркнул дипломат.

Напряженность между Евросоюзом и Россией возросла в последние дни на фоне взаимной высылки дипломатов Россией и Чехией. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно до 13:00 (мск) 22 апреля, пригрозив в противном случае предпринять новые шаги против России. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российской дипмиссии в стране. Срок ультиматума истек ранее в четверг.