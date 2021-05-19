Аналитик назвал условие взлета курса рубля

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов назвал условие взлета курса рубля «до небес». Он рассказал агентству «Прайм», что курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го.

По его словам, это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».

Однако Маслов призвал не забывать о геополитике и сложных отношениях с Европой и США. «Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», — подчеркнул он.

То что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле, добавил аналитик. Также Маслов отметил, что важнейшим политическим фактором остается конфронтация с США и странами Запада. Помимо этого, факторами риска является «вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг». При этом рубль, по его словам, реагирует на изменение цен на нефть аналогично другим валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится.

Ранее в мае главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. По его словам, для этого следует изменить отношения с Западом и полностью вывести страну из-под угрозы санкций. Также ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что через несколько лет курс доллара вернется к отметке в 60 рублей.

Ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал, что покупка наличных долларов опасна потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. Он пояснил, что эта разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, когда граждане стремятся скупать валюту.