Экономист посоветовал скупать валюту вне зависимости от курса

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин посоветовал покупать валюту, не обращая внимание на текущий курс. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Обменивая рубли на доллары или евро для летнего отдыха, стоит учесть, что «вряд ли даже несколько процентов выгоды в курсовой разнице стоят того, чтобы задумываться о моменте покупки», пояснил он.

«Для защиты долгосрочных сбережений лучше планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления таких накоплений, не особо задумываясь о ее курсе», — также заявил эксперт. При этом он отметил, что экстремальных колебаний курса все-таки лучше избегать, но если совершать покупки планомерно, то обычно убыточную сделку компенсирует более прибыльная.

При этом Бабин отметил, что волатильность на валютном рынке в последнее время снижена, и на серьезную выгоду рассчитывать не стоит.

17 мая независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский посоветовал вместо вложений в одну валюту выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой. По его словам, наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — в рублях. «Чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — заявил специалист.

Ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал, что покупка наличных долларов опасна потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. Он пояснил, что эта разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, когда граждане стремятся скупать валюту. Также, предупредил он, есть вероятность, что «у обменников клиентов могут поджидать воры или мошенники, а сотрудники обменных пунктов могут прибегнуть к различным нечистым схемам». В качестве альтернативы наличности Дроздов предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупки еврооблигаций.