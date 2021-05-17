Финансисты назвали замену доллару

Финансисты раскрыли агентству «Прайм», что вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой.

Так, инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин считает, что сейчас время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее, поскольку Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе.

По мнению Сергея Звенигородского, наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — в рублях. «Чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — заявил специалист.

Ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов заявил, что покупка наличных долларов опасна потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. Он пояснил, что эта разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, когда граждане стремятся скупать валюту. Также, предупредил он, есть вероятность, что «у обменников клиентов могут поджидать воры или мошенники, а сотрудники обменных пунктов могут прибегнуть к различным нечистым схемам».