Рубль укрепился к доллару и евро

Курсы евро и доллара снизились в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 10 мая.

Отечественная валюта укрепилась к американской на шесть копеек. Курс доллара опустился до 73,73 рубля, курс евро снизился на 12 копеек и достиг 89,66 рубля.

Цена на нефть Brent увеличилась на 0,5 процента — до 68,66 доллара за баррель.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что участники внутреннего валютного рынка пристально следят за новостями на геополитическую тематику.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов назвал январь, апрель, май лучшими месяцами для покупки долларов. По его словам, наиболее точный фактор, который почти всегда поддерживает рубль, — налоговый период, когда российские экспортеры продают валютную выручку, чтобы рассчитаться по налогам.