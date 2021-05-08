Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

Россияне в марте взяли рекордное за всю историю количество микрозаймов — 2,35 миллиона единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1 процента в месячном выражении и на 30,6 процента в годовом выражении. Средняя сумма одного займа составляет 13,1 тысячи рублей уже третий месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.

Как пояснил гендиректор бюро Олег Лагуткин, рост объемов выдачи займов в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж.

В результате объем портфеля микрозаймов в России по итогам марта вырос на 2,3 процента — до 178,7 миллиарда рублей, при этом число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3 процента — до 13,9 миллиона единиц.

В то же время выросло и число просроченных займов — на 1,8 процента, до 5,4 миллиона единиц, а их объем увеличился на 5,3 процента — до 61 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордный объем просроченной задолженности по кредитным картам, который обновил исторический максимум и составил в марте текущего года 151,3 миллиарда рублей.