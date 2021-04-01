В Госдуме нашли способ списать долги россиян по кредитам

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов нашел способ списать долги россиян по кредитам. По его словам, от задолженностей можно избавиться за счет госдолга Бангладеш, пишет URA.RU.

Политик заявил, что долги россиянам можно списать за счет госдолга Бангладеш перед Россией, который составляет 2,42 миллиарда долларов. При этом общий долг российских граждан по микрозаймам составляет почти 172 миллиарда рублей.

Как считает Миронов, долг республики можно уступить микрофинансовым организациям. Депутат уверен, что этот вариант решения проблемы является самым подходящим.

В феврале сообщалось, что россияне стали хуже платить за электроэнергию. Так, долг по итогам прошлого года увеличился на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей. Это стало рекордным показателем с 2012 года. При этом общий платеж населения за электроэнергию оценивается в 640 миллиардов рублей в год. Причиной задолженности стал мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги. Также отмечается, что в период эпидемии стали потреблять больше электроэнергии.