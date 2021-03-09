Россияне кинулись обменивать квартиры

Россияне все чаще отдают старое жилье застройщику — в стране растет востребованность услуги trade-in, когда новая квартира приобретается с зачетом стоимости старой. Эксперты прогнозируют очередной всплеск популярности этой схемы летом 2021-го, пишет «Российская газета».

Как рассказали изданию риелторы, за последний год количество покупателей, кинувшихся обменивать старую недвижимость на новую, выросло на 10-15 процентов. В начале 2021-го услуга trade-in в Москве предлагалась в каждом третьем новом жилом комплексе, или в 115 проектах. За год число таких проектов выросло на 85 процентов. Схема подразумевает, что квартира в новостройке бронируется на определенный срок, а тем временем застройщик (или нанятый им агент) продают старое жилье клиента. Впоследствии деньги, вырученные от продажи квартиры, передаются застройщику.

Эксперты отмечают, что услуга trade-in популярна при межрегиональных сделках, то есть при продаже квартиры в одном регионе и покупке в другом. Основные ее плюсы для покупателя — возможность купить квартиру без накоплений и упрощенная процедура продажи имеющегося жилья (в том числе находящегося в залоге у банка). Кроме того, существенное преимущество — фиксирование цены на новое жилье на период продажи старой квартиры.

Не все квартиры могут участвовать в таком обмене, подчеркивают специалисты. Застройщики обращают внимание на ликвидность объекта. Есть альтернатива trade-in — сервис срочного выкупа жилья. Вторую волну интереса к trade-in и срочному выкупу эксперты ожидают в конце весны — начале лета, ближе к сроку завершения программы льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года доля сделок с ипотекой в российских новостройках выросла в два раза. 70-80 процентов новых квартир россияне купили в долг.

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