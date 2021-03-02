Россиянам разъяснили правила раздела квартиры после развода

Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в наследство или благодаря другим безвозмездным сделкам, является его собственностью. Данное обстоятельство необходимо учитывать при разводе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

В качестве примера приводится ситуация, когда мужчина получил в наследство от пожилой родственницы долю в частном доме и земельный участок. Поскольку доходы его супруги были небольшими (педагог), то россиянин решил продать недвижимость родственницы, а на вырученные деньги, два с половиной миллиона рублей, приобрести для семьи квартиру. Ее решено было оформить на жену.

Через несколько лет пара решила развестись и начала делить имущество. Мужчина указывал, что жилье было куплено на его деньги, соответственно, и принадлежит ему. Жена россиянина этот факт не отрицала, но подчеркивала, что квартира была приобретена в браке, поэтому является общей.

Верховный суд признал правоту за мужчиной, ссылаясь на 36 статью Семейного кодекса. Имущество, купленное в браке на деньги одного из супругов, исключает его из режима общей совместной собственности. Правило действует даже в том случае, если это имущество было оформлено на имя другого супруга, объяснили юристы.

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