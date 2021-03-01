Бывшая жена лидера Little Big показала квартиру в Петербурге

Бывшая жена лидера группы Little Big Ильи Прусикина, рэп-исполнительница Ирина Смелая, известная под псевдонимом Татарка, провела экскурсию по квартире в Санкт-Петербурге. Артистка показала жилье во время интервью в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале Ксении Собчак.

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Во время разговора Смелая рассказала, что арендует квартиру и проживает там вместе с маленьким сыном Добрыней. В общей сложности каждый месяц она отдает около 170 тысяч рублей. Из них на оплату жилплощади уходит 130 тысяч, а около 40 тысяч — на коммунальные услуги и парковочное место.

Смелая показала в интервью прихожую, спальню, детскую комнату и гостиную. Интерьер квартиры выполнен в бежевых, белых и серых тонах с яркими акцентами в виде синего кресла и зеленых панелей. Одна из особенностей жилья — мансарда, на которой стоит обеденный стол с глянцевыми стульями и тренажер.

Прусикин и Смелая объявили о разводе в августе 2020 года. Они записали совместное обращение, в котором объяснили причины расставания. По словам артистов, у них появилось много взаимных претензий и они не смогли уживаться друг с другом. Татарка также назвала сохранение семьи ради ребенка «чистейшим эгоизмом».

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