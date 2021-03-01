Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big

Рэп-исполнительница Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Татарка, в шоу «Осторожно, Собчак!» раскрыла подробности развода с лидером группы Little Big Ильей Прусикиным. Передача была опубликована на YouTube-канале Ксении Собчак.

Артистка отметила, что ей тяжело давались отношения на расстоянии — ее бывший супруг постоянно гастролировал и уезжал на съемки. По словам Смелой, последний год брака она часто думала о разводе.

«Допустим, он уехал в тур на два месяца, его нет. Ты привыкаешь спать одна, у тебя свой уклад. И вместо того, чтобы радоваться друг другу, что мы наконец-то увиделись, у нас начинались какие-то трения, микроссоры. Отвыкаете жить вместе. Интересы общие пропадать стали, говорить стали меньше», — вспомнила Татарка.

Она опровергла слухи о том, что Прусикин изменял ей с участницей Little Big Софьей Таюрской. «Если честно, меня настолько ****** [достала] эта басня, эта сказка и эти выдумки подписчиков про то, что они там ******* [занимались сексом], у них было то, у них было это. Я уже думаю: "Ребят, ну серьезно?"» — отреагировала исполнительница.

О том, что Татарка и Прусикин разводятся, стало известно в августе 2020 года. Тогда артисты заявили, что у них накопилось друг к другу много претензий и они оказались не готовы уживаться только ради ребенка. При этом они остались друзьями.