Клип Little Big установил рекорд на российском YouTube

Видеоклип российской музыкальной группы Little Big на песню Skibidi набрал 500 миллионов просмотров и установил рекорд на русскоязычном YouTube. Как сообщается на странице группы во «ВКонтакте», видео стало первым клипом с таким количеством просмотров в российском сегменте видеохостинга.

Музыкальный клип был опубликован в октябре 2018 года. Первые десять миллионов просмотров он набрал менее чем за три дня.

Ранее сообщалось, что клип Little Big на песню Uno стал самым популярным музыкальным видео 2020 года среди российских пользователей YouTube. Группа попала в топ-10 трижды: видео на песню Hypnodancer заняло второе место, а на на композицию Tacos — девятое.

В августе группа стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno, с которой коллектив собирался выступать от России, побил рекорд фестиваля, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров.