Назван самый популярный клип года

Клип группы Little Big на песню Uno стал самым популярным музыкальным видео 2020 года среди российских пользователей YouTube. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

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Little Big попала в топ-10 трижды: помимо клипа на Uno, в список вошли музыкальные видео на трек Hypnodancer (второе место, более 151 миллиона просмотров) и на композицию Tacos (девятое место, более 58 миллионов просмотров). На третьей строчке — клип на песню «Краш» от исполнителей Клавы Коки и Niletto. На четвертом месте — «Покинула чат» Клавы Коки.

В рейтинг также вошли клипы на «Пикачу» от Mia Boyka и Егора Шипа, Cadillac от Моргенштерна и Элджея, El Problema Моргенштерна и Тимати, «Юность» от группы «Дабро» и «Холодок» от исполнителя Мэвла.

В августе Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno, с которой коллектив собирался выступать от России, побил рекорд фестиваля, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров.