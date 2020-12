Российскую группу Little Big обвинили в распространении порнографии. Об этом сообщает Пятый канал.

Юрист Вадим Харченко пожаловался в Роскомнадзор на клип музыкантов S*ck My D*ck. Он заявил, что ролик призывает «к совершению действий сексуального характера по отношению к неопределенному кругу лиц, включая несовершеннолетних детей». Юрист считает, что новую работу Little Big необходимо проверить.

Он подчеркнул, что в видео отсутствует возрастная маркировка. По его мнению, дети или подростки смогут понять, что в припеве трека на английском звучит фраза «Пососи мой член». Харченко добавил, что несовершеннолетних необходимо оградить от подобной информации.

7 ноября стало известно, что новый клип группы Little Big на песню S*ck My D*ck 2020 за 20 часов собрал больше двух миллионов просмотров. В нем музыканты в праздничных свитерах отмечают наступление Нового года. Участники Little Big выпили в кадре бутылку «Новичка» и закусили летучей мышью.