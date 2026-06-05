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10:23, 5 июня 2026Ценности

Возлюбленный Перминовой отреагировал на ее неоднозначное высказывание о свободе

Super.ru: Манекенщик Тарас Романов опроверг расставание с моделью Еленой Перминовой
Мария Винар

Фото: Alena Zakirova / Getty Images

Новый возлюбленный российской модели Елены Перминовой, манекенщик Тарас Романов отреагировал на ее неоднозначное высказывание о свободе. Его комментарий приводит Super.ru.

Известно, что бывшая избранница бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева неожиданно заявила в своих соцсетях, что свободна. «Классное ощущение — быть свободной девушкой. У меня такое впервые», — написала она и сопроводила сообщение фото в броском наряде.

Пост Перминовой вызвал бурную реакцию у публики и породил слухи о расставании с Романовым. Однако манекенщик опроверг разрыв отношений с ней. «Нет, все в порядке, мы все еще вместе. Мы разговариваем даже сейчас», — отметил он и в качестве доказательства предоставил совместные со знаменитостью фото, сделанные на прошедшем Каннском кинофестивале.

В апреле Перминову заподозрили в помолвке с Романовым.

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