Возлюбленный Перминовой отреагировал на ее неоднозначное высказывание о свободе

Super.ru: Манекенщик Тарас Романов опроверг расставание с моделью Еленой Перминовой

Новый возлюбленный российской модели Елены Перминовой, манекенщик Тарас Романов отреагировал на ее неоднозначное высказывание о свободе. Его комментарий приводит Super.ru.

Известно, что бывшая избранница бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева неожиданно заявила в своих соцсетях, что свободна. «Классное ощущение — быть свободной девушкой. У меня такое впервые», — написала она и сопроводила сообщение фото в броском наряде.

Пост Перминовой вызвал бурную реакцию у публики и породил слухи о расставании с Романовым. Однако манекенщик опроверг разрыв отношений с ней. «Нет, все в порядке, мы все еще вместе. Мы разговариваем даже сейчас», — отметил он и в качестве доказательства предоставил совместные со знаменитостью фото, сделанные на прошедшем Каннском кинофестивале.

В апреле Перминову заподозрили в помолвке с Романовым.