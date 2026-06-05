Отсутствие дистанционной продажи алкоголя в России назвали нонсенсом

Каширин: Отсутствие дистанционной продажи алкоголя — нонсенс в современном мире

В современном мире отсутствие дистанционной продажи алкоголя — нонсенс, так как покупка спиртного через интернет предлагает иной формат с точки зрения скорости, удовлетворения потребностей, нежели традиционная розница. Об этом в интервью «Ленте.ру» во время ПМЭФ рассказал президент группы компаний Simple Максим Каширин.

По словам эксперта, опыт всех стран мира показывает, что в онлайн уходят в основном за более премиальными продуктами. Покупать большие объемы алкоголя в Сети никто не пытается, потому что нет никакого смысла: быстрее его приобрести в ближайшем магазине.

«Самый доступный способ приобретения алкоголя — это здесь и сейчас. Пришел, увидел, купил, ушел. Интернет — это сегодня заказал — завтра привезли. Это совсем другой формат с точки зрения скорости удовлетворения потребностей. Соответственно, это серьезное заблуждение, когда начинают говорить многие государственные мужи, что дистанционная торговля — это вред, это становится доступным алкоголь, это мы будем спаивать молодежь», — констатировал он.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин поручил провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России». В пилотном режиме его планировали запустить в июне-декабре того же года в Московской области и Мордовии. Участие в нем должны были принять 25 крупнейших производителей вина, однако запуск проекта отложили. В мае 2025 года президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предложил вернуться к этой идее ради поддержки российских виноделов.

По мнению Каширина, в инициативе есть уязвимое место: текущих объемов производства отечественного напитка не хватит на тот минимум, который намерены обеспечить власти.

«На одном русском вине не уедешь. Сейчас "Русскую полку" обсуждают. Если примут этот закон на вино — там 20 процентов, ни на какую "Почту России" вина не останется. Потому что дай Бог, чтобы хватило на 20 процентов. Потому что у нас на самом деле сегодня на рынке вина только 14 процентов по наименованиям — доля России, а 86 процентов наименований — это импорт. Как мы можем тогда 20 процентов наименований исполнить? Никак не можем. А если мы никак не можем, что мы будем в "Почту России" продавать? Фьючерсы?»…

В сегодняшних реалиях властям стоит разрешить продажу любого алкоголя и логистически включить в этот проект «Почту России» как пункт выдачи: так удастся и загрузить почтового оператора, и контролировать оборот с помощью проверки паспорта или биометрии. Однако государство не готово перейти в онлайн-торговлю алкоголем как к глобальной категории и пытается пока ограничиться российским вином.

В 2023 году Министерство внутренних дел (МВД) раскритиковало инициативу по легализации онлайн-торговли алкоголем из-за рисков ослабления госконтроля. Такой режим не позволит в полной мере соблюдать запрет на его продажу несовершеннолетним и торговлю в ночное время и создаст условия для сбыта фальсификата, опасного для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, предложенный законопроект не содержит однозначного определения законности продаж такой спиртосодержащей продукции, отметили в МВД.