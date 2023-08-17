В легализации онлайн-торговли алкоголем увидели риски сбыта фальсификата

«Ведомости»: в МВД раскритиковали закон о легализации онлайн-торговли алкоголем

Министерство внутренних дел (МВД) раскритиковало инициативу по легализации онлайн-торговли алкоголем. В предложении руководителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса увидели риски ослабления госконтроля, сообщает газета «Ведомости».

Разрешение торговать спиртным онлайн не позволит в полной мере соблюдать запрет на его продажу несовершеннолетним и торговлю в ночное время и создаст условия для сбыта фальсификата, опасного для жизни и здоровья потребителей. Также законопроект не содержит однозначного определения законности продаж такой спиртосодержащей продукции, как парфюмерия, бытовая химия и средства личной гигиены, отметили в МВД.

Также в ведомстве раскритиковали инициативу введения уголовной ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкогольных напитков в интернете, согласно которой нарушителям может грозить исправительные работы сроком от года до двух лет. Криминализация таких деяний не является эффективной мерой профилактики нарушений, добавили в министерстве.

Участники рынка не согласны с позицией МВД и считают, что в условиях развития цифровых технологий продажа алкоголя онлайн будет устроена более надежно, чем в обычных магазинах. Так, например, несовершеннолетние не смогут купить спиртное, так как для заказа необходима авторизация через систему ЕСИА, объяснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Легальность сделки также обеспечит ее регистрация в системе ЕГАИС и в реестре Росалкогольрегулирования, содержащих перечень компаний, имеющих лицензии и допущенных к реализации алкоголя в интернете, добавил он.

16 июня Клишас внес на рассмотрение в правительство законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем. Однако уже 19 июня он отозвал документ «для доработки». Первая редакция предполагала, что российские компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкоголя или разрешение на его розничную продажу, смогут продавать такую продукцию в интернете при условии включения сайта продавца в специальный реестр.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится еще один документ, разрешающий продавать спиртное онлайн — законопроект Минфина об эксперименте по продаже российского вина через сайт «Почты России». Однако 16 июня его рассмотрение перенесли на неопределенный срок.