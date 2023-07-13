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08:43, 13 июля 2023Экономика

Легализацию онлайн-продаж алкоголя в России поставили на паузу

Сенатор Клишас отозвал из правительства законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем. О том, что процесс поставлен на паузу, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Эту информацию газете подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого был направлен документ.

16 июня сообщалось, что Клишас внес законопроект на рассмотрение в правительство. Однако, как узнали «Ведомости», уже 19 июня он был отозван автором «для доработки». Документ предполагал, что российские компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкоголя или разрешение на его розничную продажу, смогут продавать такую продукцию в интернете при условии включения сайта продавца в специальный реестр.

Собеседник в профильной ассоциации рассказал «Ведомостям», что сенатор прервал рассмотрение документа после того, как свой отзыв о нем представил Минфин. По словам источника, ведомство в целом одобрило законопроект, но подготовило ряд замечаний.

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Запуск продаж алкоголя в интернете активно обсуждается в России с весны 2021 года, когда президент Владимир Путин поручил провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей». 12 июля законопроект Клишаса публично поддержал Минпромторг.

Партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев считает, что легализацию онлайн-продаж алкоголя могли поставить на паузу из-за недавнего массового отравления напитком «Мистер Сидр». Также он допускает, что на решение повлияло лобби против разрешения таких продаж в целом. Кроме того, об этой идее всегда негативно высказывался Минздрав.

В Госдуме в настоящее время на рассмотрении находится еще один похожий документ — законопроект Минфина об эксперименте по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». 16 июня его рассмотрение перенесли на неопределенный срок. «Рассмотрение перенесли, но сам документ не отозван», — уточнил один из собеседников «Ведомостей».

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    Софья Ермакова
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