Минпромторг поддержал предложение легализовать онлайн-продажи алкоголя

Минпромторг поддержал инициативу Клишаса о легализации онлайн-продаж алкоголя в России

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что министерство поддерживает инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-продаж алкоголя в стране. Так соответствующее предложение он прокомментировал ТАСС.

«Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — отметил Евтухов, подчеркнув, что в России созданы все инструменты для регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления.

16 июня сообщалось, что Клишас направил зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции.

Согласно документу, купить алкоголь через интернет пользователь сможет, подтвердив свой возраст дважды — через учетную запись в государственной Единой системе идентификации и аутентификации и непосредственно при получении спиртных напитков. Доставлять их смогут только в жилые помещения или офисы. Проект предполагает, что власти в регионах будут сами определять, в какое время и на каких условиях разрешать продажу спиртного онлайн.

