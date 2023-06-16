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12:52, 16 июня 2023Экономика

В России предложили легализовать онлайн-продажу алкоголя

Сенатор Клишас предложил правительству легализовать онлайн-продажу алкоголя

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Сенатор Андрей Клишас направил зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции, сообщает РБК. Текст документа оказался в распоряжении издания.

В законопроекте содержатся поправки к законам 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» и 149-ФЗ «О защите информации». В письме Клишас уточнил, что проект был предложен Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ, в которую входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries и другие) и Торгово-промышленной палатой (ТПП).

Купить алкоголь через интернет пользователь сможет, подтвердив свой возраст через учетную запись в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Возраст проверят и второй раз — непосредственно при передаче алкоголя. Покупателю нужно будет предоставить удостоверение личности, либо воспользоваться QR-кодом или числовым кодом.

Алкоголь смогут доставлять только в жилые помещения или офисы. Документ предполагает, что власти в регионах будут сами определять, в какое время и на каких условиях разрешать продажу спиртного онлайн.

Также в тексте документа описано, какие компании смогут продавать алкоголь через интернет и заниматься его доставкой. Таким правом наделят организации, обладающие лицензией на закупку, хранение и поставку алкоголя и (или) разрешением на его продажу в рознице. Тех из них, кто изъявит желание заниматься продажей спиртного онлайн, занесут в специальный реестр.

Ранее в стране планировали провести эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через «Почту России». Предполагалось, что на сайте почты можно будет заказать вина отечественного производства. Эксперимент планировали запустить с 1 ноября 2023 года, однако в июне его отменили — соответствующий законопроект был снят с рассмотрения Госдумы. В ближайшее время «Почта России» торговать алкоголем не будет.

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    Мария Черкасова
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